تونس تتقدم على النمسا في الشوط الأول من مباريات تحديد المراكز بمونديال اليد

تقدم المنتخب التونسى على نظيره النمساوي بنتيجة 16\19، بالشوط الاول من المباراة التي تجمع المنتخبين بتحديد المركز الـ 25 ، ببطولة العالم لكرة اليد ، والتي تستمر حتى 31 يناير الجارى.
وشهد اللقاء ندية كبيرة بين المنتخبين الا ان نسور قرطاج استطاعو انهاء الشوط الاول لصالحهم بفارق 3 اهداف ، وهو ما سيزيد حماس لاعبى المنتخب النمساوى في الشوط الثانى من اللقاء.
يذكر ان كاب فيردى احتل المركز ال 32 بعد الانسحاب من البطولة بسبب كورونا، بينما احتلت كوريا المركز الـ 31
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