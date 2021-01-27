مونديال اليد| الدنمارك تتقدم على منتخب مصر 16- 13

تقدم المنتخب الدنماركي على منتخب مصر "16-13 " في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما الآن، ضمن منافسات دور ربع النهائى "الـ8 " على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر حتى 31 يناير.

وتمكن المنتخب المصري من تحقيق التقدم على المنتخب الدنماركي "8 -6 " في أول 15 دقيقة من الشوط الأول.

ويسعى منتخب مصر فى هذه المباراة إلى تحقيق الفوز بتقديم أداء قوى مثلما ظهر فى جميع مباريات البطولة منذ انطلاقها ، حيث إن المنتخب نجح فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من ، تشيلى 35 / 29 ثم مقدونيا بنتيجة 38 / 19 قبل الخسارة المحبطة أمام السويد بفارق هدف وحيد 24 / 23.

وشهد الدور الرئيسى فوز منتخب مصر على الاتحاد الروسى و بيلاروسيا و أخيرا التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25 / 25 ليتأهل المنتخب كثاني المجموعة الرابعة ليصطدم بالمنتخب الدنماركى .

كما يشهد دور ربع نهائى البطولة مواجهات قوية بخلاف مباراة مصر والدنمارك ، بين فرنسا مع المجر، والسويد مع قطر و إسبانيا مع النرويج، بينما يقام دور نصف النهائى يوم الجمعة المقبل على أن يقام الدور النهائى يوم الأحد .

كما تشهد مواجهات تحديد المراكز لقاءات بين كل من ، الكونغو الديمقراطية مع تشيلى لتحديد المركز الـ 27 و تونس مع النمسا لتحديد المركز الـ 25 وأنجولا مع المغرب لتحديد المركز الـ 29، بينما لم يلعب لقاء تحديد المركزالـ 31 بين كاب فيردى و كوريا الجنوبية لانسحاب كاب فيردى من الدور الأول بسبب حالات كورونا.