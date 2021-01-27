نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن صفقات الإسماعيلي الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عن اول ثلاث صفقات للدراويش خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالي.

ونجح الاسماعيلي في التعاقد مع حسين السيد الظهير الأيسر لطلائع الجيش الحالي، ولاعب الأهلي والصفاقسي التونسي والاتفاق السعودي السابق.

كما نجحت إدارة الدراويش في ضم مصطفى الزناري مدافع نادي طلائع الجيش ومنتخب الشباب، بالإضافة إلى محمد حسن لاعب وسط سيراميكا كليوباترا ونادي الزمالك السابق.

وتعتبر الصفقات الثلاث على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري في إطار سعي إدارة النادي الاسماعيلي إلى الإصلاح و إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح والطبيعي خلال الفترة القادمة.