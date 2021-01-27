يواجه نادي تشيلسي نادي ولفرهامبتون الليلة ضمن منافسات الجولة 20 في الدوري الإنجليزي، في أولى مباريات توماس توخيل مدربًا للبلوز.
تقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج، الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.
وأعلن توخيل تشكيل البلوز المكون من، الحارس إدوارد ميندي، إزبليكويتا، رودجير، تياجو سيلفا، تشيلويل، كوفاسيتش، جورجينهو، حكيم زياش، هافرتز، هودسون، جيرود.
ويبدأ البلوز المباراة برصيد 29 نقطة في المركز العشار، بينما يبدأ ولفرهمبتون المباراة، بقيادة نونو سانتو، برصيد 22 في المركز الرابع عشر من ترتيب جدول البريميرليج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإنجليزي.. تشكيل نادي تشيلسي لمواجهة ولفرهامبتون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.