مصر تتعادل مع الدنمارك في الشوط الثاني٢٨-٢٨ ويلجآن للوقت الإضافي

انتهت آحداث الشوط الثاني من المباراة التي تجمع بين منتخب مصر والدنمارك "٢٨-٢٨ " ، ضمن منافسات دور ربع النهائى "الـ8 " على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر حتى 31 يناير.

ولجآ حكم المباراة إلي الوقت اُضافي من المباراة عقب إنتهاء وقت المباراة بالتعادل بين منتخب مصر والدنمارك

وتقدم المنتخب المصري على نظيره الدنمارك "23-22 " في آول 15 دقيقة من الشوط الثاني وتمكن المنتخب المصري من تحقيق التقدم على المنتخب الدنماركي "8 -6 " في أول 15 دقيقة من الشوط الأول. وتقدم المنتخب الدنماركي على منتخب مصر "16-13 " في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما الآن، ضمن منافسات دور ربع النهائى "الـ8 " على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر حتى 31 يناير. ويسعى منتخب مصر فى هذه المباراة إلى تحقيق الفوز بتقديم أداء قوى مثلما ظهر فى جميع مباريات البطولة منذ انطلاقها ، حيث إن المنتخب نجح فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من ، تشيلى 35 / 29 ثم مقدونيا بنتيجة 38 / 19 قبل الخسارة المحبطة أمام السويد بفارق هدف وحيد 24 / 23. وشهد الدور الرئيسى فوز منتخب مصر على الاتحاد الروسى و بيلاروسيا و أخيرا التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25 / 25 ليتأهل المنتخب كثاني المجموعة الرابعة ليصطدم بالمنتخب الدنماركى . كما يشهد دور ربع نهائى البطولة مواجهات قوية بخلاف مباراة مصر والدنمارك ، بين فرنسا مع المجر، والسويد مع قطر و إسبانيا مع النرويج، بينما يقام دور نصف النهائى يوم الجمعة المقبل على أن يقام الدور النهائى يوم الأحد . فيما تشهد مواجهات تحديد المراكز لقاءات بين كل من ، الكونغو الديمقراطية مع تشيلى لتحديد المركز الـ 27 و تونس مع النمسا لتحديد المركز الـ 25 وأنجولا مع المغرب لتحديد المركز الـ 29، بينما لم يلعب لقاء تحديد المركزالـ 31 بين كاب فيردى و كوريا الجنوبية لانسحاب كاب فيردى من الدور الأول بسبب حالات كورونا.

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