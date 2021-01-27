نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يوافق على إعارة محمد حسن للإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، برئاسة النائب محمد أبو العينين على اعارة محمد حسن، لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا، إلى صفوف النادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، التي تنتهي أخر يناير الجاري.

ويسعى فريق الإسماعيلي لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين في الوقت الحالي، لإنقاذ الفريق.

يذكر أن محمد حسن، سيدعم خط وسط الإسماعيلي حتى نهاية الموسم الحالي، في إطار الصفقات التي يجريها مجلس الإدارة، لاعادة الفريق لمكانته الطبيعية التي تليق بجماهيريته واسمه الكبير.