نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد موسى عن مباراة مصر والدنمارك على الهواء: "إن شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن أمنيته بالتوفيق لمنتخب مصر لكرة اليد خلال الشوط من مباراة الدنمارك التي تقام ضمن مباريات ربع النهائي لمونديال اليد.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الدنمارك لديها أحسن لاعبين بالعالم، ومنتخبنا بدأ الشوط الأول بأداء قوي».

وتابع «إن شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز، ولو لا قدر الله حدث شئ آخر، المنتخب عمل اللي عليه وانضم إلى 8 الكبار».

واختتم «مصر كلها تتابع المباراة، لو فزنا على الدنمارك سنتأهل إلى نهائي البطولة».

يذكر أن منتخب مصر لليد تأهل لمواجهة الدنمارك بعدما احتل المركز الثاني بالدور الرئيسي خلف السويد.