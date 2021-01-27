نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يستقر على بديل الجناح الطائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية إسبانية، ان نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع ظهير ايسر جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل رغبة جونيور فيربو في الرحيل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ان إدارة نادي برشلونة تعمل على حسم صفقة الظهير الأيسر لويس جايا، لاعب فريق فالنسيا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت: ان إدارة برشلونة الرياضية حددت سعر جايا، من اجل الرحيل عن الخفافيش، مقابل 15 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات.

وأشارت: ستجمد إدارة النادي الكتالوني المفاوضات عند هذه الخطوة، والقرار النهائي في حسم الصفقة سيكون لرئيس برشلونة الجديد، الذي سينجح في انتخابات النادي القادمة في مارس المقبل.

واختتم الصحيفة المقربة من البلوغرانا، ان جايا لن يأتي كي يكون بديلًا للاسباني جوردي ألبا فقط، لكنه سيهدد مكانه في الرواق الأيسر بالتشكيلة الأساسية.