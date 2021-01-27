نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثورة من نجم الزمالك على باتشيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هناك حالة من الاستياء الشديد من قبل محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الجهاز الفني للفريق بسبب استبعاده من المباريات الأخيرة.

حيث يعتمد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على محمد أبو جبل بصفة أساسية، خلال مباريات الفارس الأبيض.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن جنش حصل على وعد عند تجديد عقده بالمشاركة أساسيًا خلال الفترة المقبلة.

وتابع المصدر، أن جنش مستاء من عدم مشاركته مع الفريق، وهو الأمر الذي لم يتحقق وأصبح خارج حسابات الجهاز الفني نهائيًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره مصر المقاصة، غدًا الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.