نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر دخول أحمد فتحى غرفة الأهلى عقب لقاء بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص أحمد فتحى عقب نهاية مباراة بيراميدز والأهلي على الحصول على إذن من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، من أجل دخول غرفة خلع الملابس والخضوع لفحوصات طبية مع أحمد أبو عبلة طبيب القلعة الحمراء.

ونال بالفعل أحمد فتحى تحية الجهاز الفنى واللاعبين فى ظل حرصه على الحفاظ على العلاقة الجيدة مع الجميع بالفريق حتى بعد رحيله.

وكان أحمد فتحى تواجد فى صفوف القلعة الحمراء ما يقرب من 13 عاماً، وخاض خلال هذه الفترة عددا من التجارب المختلفة سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى مع عدد من الأندية.

ورحل أحمد فتحى عن الأهلى بسبب عدم الاتفاق مع لجنة التخطيط على المقابل المادى، قبل أن يطلب بيراميدز ضمه مقابل 50 مليون جنيه فى 3 سنوات.