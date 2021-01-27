بعد قرارات اللجنة العليا .. تأجيل منافسات كأس جلالته للهوكي

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني: قرر الاتحاد العماني للهوكي تأجيل انطلاق مباريات الأدوار التمهيدية لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي المؤجلة من عام ٢٠٢٠م لحين إشعار آخر، وذلك بناء على قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19) والمتضمنة تعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحلية ذات الطابع الجماهيري، بما يشمل الأنشطة الرياضية.

وكان من المقرر أن تبدأ اليوم منافسات البطولة المؤجلة من العام الماضي 2020 بمشاركة 15 ناديا قسمت على أربع مجموعات حسب موقعها الجغرافي بالمحافظات، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية محافظة الباطنة وهي مجيس والسلام وصحار والسويق، والمجموعة الثانية ضمت أندية محافظة ظفار وهي الاتحاد والنصر وظفار وصلالة. أما أندية محافظتي مسقط والداخلية فتم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الثالثة اندية أهلي سداب والبشائر ونزوى ومسقط والمجموعة الرابعة السيب وبوشر وقريات.

وكانت النسخة الأولى للبطولة الغالية انطلقت في العام 1971 ونال شرف حمل أول كأس لها نادي عمان، وكذلك فاز بالبطولة في أعوام 1972 و1973 و1974 و1975 النادي الأهلي و1976 و1977 و1978 نادي النهضة و1979 فريق الشرطة و1980 و1981 نادي النهضة و1982 و1983 و1984 نادي مطرح و1985 ونادي سداب و1986 نادي مطرح و1987 نادي عمان و1988 نادي مطرح و1989 نادي السيب و1990 نادي سداب و1991 و1992 و1993 و1994 نادي السيب و1995 نادي سداب و1996 و1997 نادي السيب و1998 نادي سداب و1999 نادي البستان و2000 و2001 نادي السيب و2002 نادي سداب و2003 نادي السيب و2004 نادي مسقط و2005 نادي أهلي سداب و2006 و2007 نادي النصر و2008 نادي عمان و2009 و2010 نادي النصر و2011 و2012 نادي أهلي سداب و2013 و2014 نادي النصر و2015 نادي أهلي سداب و2016 السيب و2017 النصر واهلي سداب عام 2018 والنصر عام 2019.

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