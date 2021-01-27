أبطال اليد رجالة بجد.. صلاح عبد الله يشكر لاعبي منتخب مصر

علق الفنان صلاح عبد الله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر على هزيمة المنتخب الوطنى لكرة اليد . وكتب صلاح عبد الله :"من موقع تصوير #هجمة_مرتدة وبرغم الهزيمةً الشريفة بضربات الجزاء #أبطال_اليد #رجالة_بجد". ودع المنتخب الوطني بطولة العالم، برميات الجزاء بعد التعادل مع منافسه منتخب الدنمارك 35-35، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي كأس العالم لليد التي تقام في مصر حاليا، عقب الاحتكام إلى وقتين إضافيين مدة كليهما 10 دقائق، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل 28\28، وبعدها بالوقت الإضافي الاول 34\34.

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