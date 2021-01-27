رسالة رئيس الوزراء لـ منتخب مصر لليد بعد الخسارة أمام الدنمارك

علق الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، علي خسارة منتخب مصر لكرة اليد امام الدنمارك بطل العالم . وكتب اشرف صبحي ، عبر صفحته بـ فيسبوك " أشرف .. بصرف النظر عن النتيجة حتبقى ايه ارجوكم بلغ الولاد كل تحياتى وتقديرى على ادائهم الرائع والعظيم .. دي رسالة دولة رئيس الوزراء. واضاف ، فعلا رجالة وقدر الله ما شاء فعل. تأهل منتخب الدنمارك للمربع الذهبى لبطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على مصر فى المباراة التى أفيمت ببنهما فى دور الثمانية . ولجأ المنتخبان الى رميات الجزاء لحسم البطل المتأهل الى المربع الذهبى.

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