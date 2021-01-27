ميسي يقود تشكيل برشلونة أمام رايو فايكانو في كأس إسبانيا

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة رايو فايكانو، في دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا. وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة فايكانو كالآتي: في حراسة المرمى: نيتو خط الدفاع: اراخو - لينجليه - مينجويزا - جونيور فيربو خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - ريكي دي بويج خط الهجوم: ليونيل ميسي - ترينكاو - جريزمان وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب رايو فايكانو.

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