محمد صلاح يبعث برسالة للاعبي منتخب كرة اليد بعد الهزيمة من الدنمارك

علق اللاعب المصري الدولي محمد صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر على هزيمة المنتخب الوطنى لكرة اليد .
وكتب محمد صلاح: "كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية اليوم.. فخورين جدًا بكم وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات".
ودع المنتخب الوطني بطولة العالم، برميات الجزاء بعد التعادل مع منافسه منتخب الدنمارك 35-35، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي كأس العالم لليد التي تقام في مصر حاليا، عقب الاحتكام إلى وقتين إضافيين مدة كليهما 10 دقائق، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل 28\28، وبعدها بالوقت الإضافي الاول 34\34.
وظهر التفوق الواضح للاعبي المنتخب المصري منذ الدقيقة الأولى من المباراة، وتحكمهم الكامل في كافة المجريات، رغم فارق الإمكانيات الكبيرة مع المنافس، حيث استطاع المنتخب الدنماركي إنهاء الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-13
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