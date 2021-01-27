مصر تتعادل مع الدنمارك ويلجآن إلى رميات الجزاء

تعادل منتخب مصر لكرة اليد مع الدنمارك 35 / 35 فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات دور الثمانية ليلجأ الفريقان الى رميات الجزاء . تقدم المنتخب الدنماركي على منتخب مصر "16-13 " في الشوط الأول من المباراة. وتقدم المنتخب المصري على نظيره الدنمارك "23-22 " في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني. وانتهت المباراة فى وقتها الاصلى بالتعادل الايجابى 28 / 28 ليلجأ الفريقان الى وقت اضافى. انتهت أحداث الشوط الثالث من المباراة التي تجمع بين منتخب مصر والدنمارك "29-31، لصالح الدنمارك. وانتهت المباراة بالتعادل فى الشوط الرابع ليلجأ المنتتخبان الى الوقت الاضافى مرة ثانية.

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