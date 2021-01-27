بكاء لاعبي منتخب مصر لليد بعد الخروج من بطولة كأس العالم

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دخل لاعبو منتخب مصر في نوبة من البكاء، عقب الخسارة من منتخب الدنمارك، في المباراة المؤهلة لدور الأربعة في بطولة كأس العالم لكرة اليدبركلات الترجيح.

وأهدر أحمد الأحمر ركلة الجزاء الأولى، التي تصدى لها، بعد التعادل، الذي اضطر الفريقين بعده، أن يلجآ الى الرميات الجزائية.