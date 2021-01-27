نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مباراة دراماتيكية.. مصر تخسر بصعوبة أمام الدنمارك بربع نهائي مونديال اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل منتخب الدنمارك رحلة الدفاع عن لقب بطولة العالم وأطاح بأحلام مصر أصحاب الأرض بعد الفوز على الفراعنة بنتيجة 34-33 في افتتاح مباريات ربع النهائي.

بدأ المنتخب المصري المباراة بأفضلية وتقدم في أول ثماني دقائق بنتيجة 4-1 قبل أن يعود حامل اللقب ويعادل النتيجة.

وفي الدقيقة 18 نجح منتخب الدنمارك في تسجيل التقدم الأول في المباراة بنتيجة 9-8 ليحافظ على تفوقه حتى نهاية الشوط الذي حسمه بطل العالم بنتيجة 16-13.

وعاد أحفاد الفراعنة في بداية الشوط الثاني وأدركوا التعادل في أول خمس دقائق بنتيجة 17-17 ورغم تقدم الدنمار 25-23 في أخر 10 دقائق إلا أن مصر أنهت الشوط بالتعادل 28-28 ليتم الانتقال إلى وقت إضافي.

وشهدت الأشواط الإضافية إثارة جديدة، بعد إنهاء الشوط الأول منه بالتقدم 31-29 لصالح الدنمارك، وفي قمة الإثارة نجح منتخب مصر في قلب النتيجة في الشوط الثاني وقلص الفارق إلى 34-33 قبل أن يتم طرد ميكيل هانسن في الثانية الأخيرة بسبب إضاعة الوقت واحتساب رمية جزائية سجلها محمد سند بنجاح لينتهي الشوط بالتعادل 34-34 ويتم اللجوء لشوطين إضافيين جديدين.

وشهد الشوطين إثارة كبرى مع قوة دفاع المنتخبين وأنهى المنتخب المصري الشوط الثالث الإضافي بالتقدم 35-34 وفي الشوط الرابع والأخير في لقطة شبيهة لما فعله هانسن تم طرد إبراهيم المصري واحتساب رمية جزائية سجلها ماجنوس لاندين لتنتهي أحداث المباراة 35-35 ويتم اللجوء للرميات الجزائية والتي حسمها منتخب الدنمارك بنتيجة 4-3.

وأضاع أحمد الأحمر الرمية الجزائية الأولى وعلي زين الرمية الخامسة لمنتخب مصر بينما سجل محمد سند ويحيى خالد ويحيى الدرع.

أما بالنسبة لمنتخب الدنمارك فسجل إيميل ياكوبسن وماجنوس لاندين وهنريك جينسين ولاس سفان وأضاع نيكولاي نيلسين الرمية الرابعة.

وحصد علي زين لاعب منتخب مصر جائزة لاعب المباراة بعد تسجيل 5 أهداف.

وينتظر الدنمارك الفائز من مواجهة السويد أمام قطر لتحديد منافسه في نصف النهائي.

ويقام نصف النهائي يوم الجمعة المقبل على صالة استاد القاهرة.