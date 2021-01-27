نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يحسم مصير عودة الساحر إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو نادي الزمالك والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، مصير عودة نجم الفريق السابق خلال الفترة المقبلة.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين، على الجهاز الفني للزمالك إستعادة خدمات محمد إبراهيم نجم الفريق السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، مع فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأبدى باتشيكو، رفضه فكرة عودة محمد إبراهيم نجم الفريق السابق إلى صفوفه مرة أخرى، خاصةً أنه ليس بحاجة إلى خدماته الفنية.

وكان إبراهيم، رحل عن صفوف الزمالك إلى صفوف مصر المقاصة بالموسم الماضي، قبل أن ينضم إلى سيراميكا كليوباترا، مع بداية الموسم الجاري.

وجاء رفض باتشيكو عودة اللاعب، لعدم الحاجة الفنية إلى خدماته، ووجود عدد كبير من العناصر في مركزه والتي يعتمد عليها بشكل أساسي.