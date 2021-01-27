وحدة صنعاء يجتاز العروبة بهدفين في بطولة كرة القدم بالملتقى الشتوي

وحدة صنعاء يجتاز العروبة بهدفين في بطولة كرة القدم بالملتقى الشتويبدأ وحدة صنعاء مسيرته في بطولة كرة القدم ضمن الملتقى الشتوي الرابع، بفوز مستحق على جاره العروبة بهدفين نظيفين اليوم، في ختام الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

جاءت ثنائية الوحدة عبر اللاعبين محمد هاشم ومحمد الطيري في الدقائق 23 و 44 من عمر المباراة التي شهدت إشهار الحكم طلال ناجي البطاقة الحمراء لمدافع العروبة محمد عجلان ليغادر على إثرها أرضيه الملعب في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة أصبح رصيد الوحدة 3 نقاط في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف خلف صقر تعز المتصدر فيما حل شباب البيضاء ثالثا بنفس الرصيد.

وتفتتح مواجهات الأسبوع الثاني للبطولة التي يشرف عليها فرع اتحاد كرة القدم بأمانة العاصمة, الجمعة القادم بلقاءين ضمن المجموعة الثانية يجمع الأول صقر تعز وشباب البيضاء ويلتقي في الثاني شعب إب وآزال.

(سبأ)

