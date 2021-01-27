يوفنتوس ضد سبال.. التشكيل الرسمي للسيدة العجوز في كأس إيطاليا

حراسة المرمى: بوفون.
الدفاع: دراجوسين، دى ليخت، ديميرال، فرابوتا.
الوسط: رابيو، رامسي، بيرنارديسكى، فيولى.
الهجوم: موراتا وكولوسيفسكي.
وغاب النجم البرتغالى رونالدو عن قائمة يوفنتوس للقاء سبال، بعد أن قرر المدير الفنى لليوفى أندريا بيرلو إراحة مهاجم الفريق، من أجل الاستعداد لمواجهة سامبدوريا في الدوري الإيطالي.
وجاءت قائمة يوفنتوس على النحو التالى:
حراسة المرمى: تشيزنى، بوفون، بنوليو
الدفاع: كيلينى، دى ليخت، دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، ديميرال، دى باردو، دراجوسين، فرابوتا ، أليكس ساندرو
الوسط: أرثر، رامسي، مكينى، كييزا، رابيو، بيرنارديسكى، فايولى، كولوسيفسكي
الهجوم: موراتا ودا جراكا
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