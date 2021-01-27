الدوري الإنجليزي.. تشيلي يتعادل سلبيا مع ولفرهامبتون في أول مباراة لـ توخيل

أجرى المدرب توماس توخيل ثلاث تبديلات في المباراة الأولى له مع البلوز في محاولة لتغيير النتيجة لكنه فشل.
وقدم ولفرهامبتون بقيادة نون سانتو أداء قوي لكنه لم يتمكن من تسجيل أهداف ضد البلوز.
وأضاع بيدرو نيتو أخطر فرصة في المباراة في الدقيقة 72 بعدما توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة ساقطة من فوق الحارس ميندي ولكن مرت الكرة فوق المرمى خارج الملعب.
ويرتفع ترتيب البلوز في الدوري الى 30 نقطة بعد التعادل السلبي ليصعد الى المركز التاسع، بينما يصل هامبتون إلى النقطة 23 في المركز الثالث عشر.
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