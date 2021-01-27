خسر أستون فيلا أمام بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
افتتح واتكينز التسجيل لـ أستون فيلا في الدقيقة 14، قبل أن يعادل بين مي النتيجة لـ بيرنلي في الدقيقة 52.
وأحرز جاك جيراليش الهدف الثاني لـ أستون فيلا في الدقيقة 68، لكن لاعبو بيرنلي أحرزوا هدفين متتاليين في الدقيقتين 76، 79 عن طريق ماكنيل وود.
وحل محمود حسن تريزيجيه بديلًا لـ زميله برتراند تراوري في الدقيقة 83، لكنه لم يمنع فريقه من الهزيمة.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بيرنلي للنقطة 22 في المركز الخامس عشر، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 29 نقطة في المركز العاشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يخسر أمام بيرنلي 2 - 3 في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.