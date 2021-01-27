بعد إيجابية مسحة القماش.. العجوز يقود الاسماعيلي أمام بيراميدز السبت

أجرى خالد القماش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي، مسحة طبية جديدة، اليوم، وثبتت إيجابيتها، ليستمر أحمد العجوز في قيادة الإسماعيلي أمام بيراميدز السبت المقبل في الدوري.

وواصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية، مساء اليوم على الملعب الرئيسي بالنادي، استعدادا لملاقاة بيراميدز ، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدورى المصرى.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الخططية أبرزها التسديدات بعيدة المدى باعتبارها احد الحلول لتسجيل الأهداف في شباك المنافس.

كما تطرق المران لتدريبات على سرعة التسليم والتسلم بجانب الضغط المبكر على حامل الكرة بدون ارتكاب أخطاء.

واختتم المران بتقسيمة للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المطبقة.

وعلى هامش المران، واصل فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبى في ظل معاناته من شد خفيف خلال مباراة غزل المحلة الماضية.