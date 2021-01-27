أسامة خليل يثير التساؤل في الإسماعيلي برسالة غامضة لـ ابو جريشة

وجه أسامة خليل، المدير الرياضي للنادي الاسماعيلي، الشكر لعلي ابو جريشة، نجم النادي الإسماعيلي، لحرصه على دعم النادي الفترة الماضية لانتشال الفريق من كبوته.

ونشر أسامه خليل، عبر صفحه الشخصية فيسبوك: "شكرًا علي أبوجريشة (وفيت وكفيت) احتراما لمبدأ عدم التداخل في الاختصاصات.. أتمنى للجنة الفنية كل التوفيق".

وفي منشور غامض آخر تساءل المدير الرياضي للإسماعيلي عن اختصاصاته مع الإسماعيلي قائلا: "المدير الرياضي اختصاصاته تطوير فريق الكرة وتحويله لنشاط استثماري-تدعيم الفريق بصفقات قويه-تحديد اختصاصات الاجهزه الاداريه والفنيه من خلال صلاحيات كامله وعدم التدخل فيها.