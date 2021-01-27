وزير الشباب والرياضة: أداء منتخب اليد رفع سقف الطموح للفوز بالبطولة

وأضاف وزير الرياضة أن اللاعبين خاضوا المباراة وكأنهم فى نهائى المونديال ، ووجهت لهم الشكر، كما نقلت لهم شكر رئيس الوزراء والرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشار الى أنه لو كان الجمهور حاضرا في مباراة اليوم لكان الأداء أقوى وأفضل، مؤكدا أن لاعبى المنتخب يستحقون التكريم.
ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن لاعبى منتخب مصر لكرة اليد "بكوا" داخل غرفة الملابس بعد المباراة.
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