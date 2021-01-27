دخل اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، معسكرا مغلقا، في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة السويس، استعدادا للقاء الجونة، الذي يقام في الثانية والنصف مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز. وقرر هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، دخول المعسكر بقائمة تضم 24 لاعبا كالتالي: حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر - محمد جمال خط الدفاع: رجب بكار - عبد الله محمود - محمود صقر - أحمد محسن - سيف تقا - وليد عبد المنعم. خط الوسط: كوامي بونسو - صالح جمعة - ضياء قنديل - محمود نبيل - عاشور الأدهم - محمد توني. خط الهجوم: وينفول كوبينا - شادي حسين - محمد مسعد - ميدو جابر - محمد ابراهيم - شريف دابو - أحمد ياسر ريان - أحمد أمين أوفة - مصطفى ميسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.