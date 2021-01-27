نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفانتي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره ليفانتي، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.