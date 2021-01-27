نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، لمواجهة مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غد الخميس.

وتنقل قناة "أون تايم سبورتس 1" مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة بالجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر شاشتها مساء الغد.

ويسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لحصد النقاط الثلاث من أجل اعتلاء قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد تعادل الأهلي أمس الثلاثاء أمام بيراميدز ووصوله إلى النقطة 21 في سباق الدوري المصري.

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 9 مواجهات خاضها الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في بطولة الدوري هذا الموسم، حقق الفريق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مواجهتين فقط.