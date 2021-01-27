مدرب منتخب اليد: لا أجد ما أقوله الحظ لم يحالفنا أمام بطل العالم

أعرب "روبرتو جارسيا باروندو"، المدير الفني لمنتخب مصر، عن فخره بأداء الفريق والقتال حتى الثانية الأخيرة أمام الدنمارك حامل لقب بطولة العالم.

وخسر منتخب مصر أمام الدنمارك في ربع نهائي بطولة العالم في نسختها رقم 27 بنتيجة 4-3 في الرميات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي وأربعة أشواط إضافية بالتعادل 35-35.

وقال باروندو في المؤتمر الصحفي: "ليس لدي ما أقوله تحديدا بعد هذه المباراة".

وتابع "كنا نلعب أمام بطل العالم، بالتأكيد الدنمارك فريق قوي جدا لكن لم نكن محظوظين في النهاية وخسرنا بالرميات الترجيحية".

وأضاف باروندو "فخور بما قدمه اللاعبون حتى الثانية الأخيرة والكفاح حتى النهاية".

وأكد أن "المنتخب لعب أمام فريق قوي هو بطل العالم حتى اللحظة الحالية، والفريق الوحيد الذي لم يخسر أو يتعادل أي مباراة في هذه النسخة حتى الآن".

وواصل المدير الفني الإسباني "الوقت غير مناسب الآن لتحليل المباراة والحديث عن الأخطاء، لعبنا 20 دقيقة إضافية وبالتأكيد اللاعبون تعرضوا لإجهاد كبير لكن سعيد بالأداء القوي والرائع".

واختتم تصريحاته "هدفي الآن هو مواصلة التطور من أجل المستقبل، لدينا فريق قوي ونجح في منافسة كبار العالم".

فيما قال محمد سند لاعب منتخب مصر: "ليس لدي تعليق لقوله، محبط جدا من خسارة مباراة مثل تلك بعد الأداء الذي قدمناه".

وشدد "لا نستحق الخسارة لكنها الرياضة لا بد من فائز ومهزوم، والحظ لم يحالفنا في نهاية اللقاء".

وأوضح "العالم بأكمله شاهد قوة مصر الآن والدور الكبير الذي قدمناه في البطولة، فخور جدا باللاعبين والجهاز الفني الجميع كان على قدر المسؤولية".

وعن مفاجأة الدنمارك داخل الملعب كشف "نعلم جيدا أن الدنمارك فريق قوي وبطل العالم، لكننا أيضا فريق جيد ويمكنه المنافسة لذلك دخلنا اللقاء وهدفنا تحقيق الفوز فقط لكن لم يكتمل الأمر".

واختتم تصريحاته "لا يمكن لوم أي شخص على حزنة خلال اليومين المقبلين، لكن أثق في قدرتنا على العودة مجددا والتحضير للأولمبياد لتقديم أداء أفضل".