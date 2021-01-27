الشوط الأول.. برشلونة يتعادل مع فايكانو في كأس إسبانيا

تعادل فريق برشلونة مع رايو فايكانو بدون أهداف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

لاعبو البارسا كانوا مسيطرين على أحداث النصف الأول، وكانت أخطر الكرات عن طريق فرانكي دي يونج في الدقيقة 30 والتي ارتطمت بالعارضة، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي 0-0.