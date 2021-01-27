اكتسح منتخب السويد نظيره منتخب قطر، بنتيجة 35-23 في مباراة ربع النهائي لمونديال بطولة العالم لكرة اليد، النسخة27 التي أقيمت بينهما الليلة ، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.
تسيد لاعبو منتخب السويد، شوطي المباراة وبدا الفارق واضحا في الامكانيات والقدرات المهارية واضحا جدا، وتلاشى وجود المنتخب القطري، تماما في معظم فترات المباراة ، في الوقت الذي تلاعب فيه مهاجمو المنتخب السويدي بشباك مرمى المنتخب العنابي .
وأنهى منتخب السويد الشوط الاول بتفوقه بنتيجة 14-10 ، وسط تفوق ملحوظ للاعبي منتخب السويد، خاصة لاعبي الاجناب ، الذين كان لهم دور كبير في خلخلة دفاع المنتخب العنابي ، الذي لم يستغل لاعبوه قدراتهم ,من امثال محمود زكي ، وفرانكس ومروان ساسي ، في مجاراة لاعبي السويد ليظل منتخب السويد متقدما بفارق الاهداف طوال الشوط ، لينتهي 14-10 ولولا تألق الحارس محمد عبيدي لانتهى الشوط بأهداف اكثر .
وفي الشوط الثاني ، اصبح اللقاء من طرف واحد ، وعمق منتخب السويد، جراح لاعبي المنتخب القطري، وسيطروا عل كل مجريات المباراة، في غياب تام للاعبي العنابي ، ولم يظهر لهم اي تواجد طوال الشوط الثاني، ليتسع الفارق في الاهداف الى 12 هدفا، لينتهي اللقاء بفوز السويد 35- 23 ويتأهل للمربع الذهبي.
وكان منتخب السويد ، صعد لدور الثمانية ، بعد أن تصدر المجموعة الرابعة، في الدور الرئيسي ، بمونديال بطولة العالم لكرة اليد ، حيث تعادل مع بيلا روسيا 26-26 في الجولة الاولى ، وفي الجولة الثانية للمجموعة تعادل مع منتخب سلوفينيا بنتيجة28-28 ، واخيرا الفوز الكبير على الاتحاد الروسي 34-20 الذي تأهل به لدور الثمانية.
أما المنتخب القطري فقد تأهل لدور الثمانية، كثاني المجموعة الثانية ، بخسارة أمام الدنمارك 32-23 ثم بفوز على البحرين 28-23 ، وفي الجولة الثالثة فاز على الأرجنتين26-25، ليصعد الى دور قبل النهائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السويد تكتسح قطر 35 - 23 وتتأهل للمربع الذهبي بمونديال اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.