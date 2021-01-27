مونديال اليد.. إسبانيا تحجز مقعدا في نصف النهائي على حساب النرويج

حجز منتخب إسبانيا لكرة اليد مقعدًا في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021؛ بعد الفوز على نظيره منتخب النرويج فى ربع نهائي البطولة بنتيجة 31 /26، مساء اليوم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة في ربع نهائي كأس العالم لليد التي تقام في مصر من 13 حتي 31 يناير الجاري.

وتفوق الماتادور الإسباني خلال اللقاء بعد أن حسم منتخب إسبانيا نتيجة الشوط الأول أمام نظيره منتخب النرويج بالتقدم 21/ 15.

وفى الشوط الثاني واصل الإسبان تقدمهم وخطف تذكرة ربع النهائي وحسمت 8 منتخبات، في مونديال بطولة العالم لليد 2021 النسخة 27 المقامة، حاليا بمصر، في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري تأهلها إلى دور ربع النهائي، وهي منتخبات إسبانيا والمجر من المجموعة الأولى، والدنمارك وقطر من المجموعة الثانية، وفرنسا والنرويج من المجموعة الثالثة، والسويد ومصر من المجموعة الرابعة.

وتستضيف مصر النسخة السابعة والعشرين من منافسات بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021، والتي تشهد مشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من القارات الخمس. وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، وسبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة.