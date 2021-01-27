نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بايرن ميونخ يقترب من ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني الذي يتهي عقده في الصيف الحالي.

وأكد فابريزيو رومانو الخبير في سوق الإنتقالات أن ريال مدريد الإسباني يمتلك إتفاق شفهي مع ديفيد ألابا من أجل الإنضام إليهم في نهاية الموسم الحالي ولم يتبقى سوى التوقيع على عقود إنضمامه إلى الملكي.

وألمح فابريزيو رومانو أن ألابا قدم وعداً لمسئولي ريال مدريد بأنه سينضم إليهم بمجرد انتهاء عقده مع النادي البافاري وبالتالي سيكون النجم النمساوي البالغ من العمر 28 عاماً أول صفقات الملكي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن ألابا ارتبط بالعديد من الأندية على رأسها ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين ويوفنوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ولكن رغبة وحلم النجم النمساوي كانت اللعب في صفوف الميرينجي.