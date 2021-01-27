نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية في قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتمثيل مصر وأفريقيا في مونديال العالم للأندية فى قطر مطلع فبراير المقبل.

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، للسفر إلى قطر الجمعة المقبل استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أولى مبارياته ببطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021، أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

من جانبه كشف المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن قائمة المارد الأحمر المشاركة في مونديال العالم للأندية قطر 2021 حيث جاءت كالآتي:-

حراسة المرمى:- محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

خط الدفاع:- محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وسعد سمير

خط الوسط:- عمرو السولية وآليو يانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق وحسين الشحات وأفشة ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم:- والتر بواليا ومحمد شريف ومروان محسن وجونيور أجايي وصلاح محسن.

فيما استبعد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، رامي ربيعة ومحمود وحيد لأسباب فنية، ومعهم المصابين وليد سليمان وكريم نيدفيد وناصر ماهر.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يحمل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا عن نسخة عام 2020، عقب تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية.