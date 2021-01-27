نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام عالمية عن اقتراب إنتر ميلان الإيطالي من تجديد عقد نجم هجومه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي ارتبط بالرحيل عن الفريق الإيطالي وسط اهتمام برشلونة الإسباني والعديد من الأندية بالتعاقد معه.

وألمح الصحفي نيكولا شيرا أنه كان من المقرر أن يعقد إنتر ميلان اجتماعاً مع وكيل لاوتارو بعد ظهر أمس الثلاثاء من أجل مناقشة العقد الجديد.

وأكد نيكولا شيرا أن مالك النادي الإيطالي منح الضوء الأخضر من أجل تجديد عقد لاوتارو براتب يبلغ قدره 5 ملايين يورو صافٍ سنوياً بالإضافة إلى المكافآت ومن المتوقع أن يوافق لاوتارو على العرض.

وأفاد نيكولا شيرا أن تجديد عقد لاوتارو مع إنتر ميلان سيكون بمثابة الضربة القوية لبرشلونة الذي كان يعتبر أبرز المهتمين بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 23 عاماً.