نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يطالب الزمالك بثلاث صفقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق أن مسئولي الزمالك يقتربون من عقد 3 صفقات خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لضمهم إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفاد ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن الزمالك اقترب من التعاقد مع حسام حسن نجم هجوم سموحة و باسم مرسي نجم هجوم الإنتاج الحربي ومحمد رزق نجم دفاع الاتحاد السكندري.

وألمح ميدو أن إنضمام الثلاثي إلى صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الحالي سيكون وفقًا لطلبات البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض.