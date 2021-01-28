إبراهيم سعيد: لاعبو الأهلي وبيراميدز يحصلون على رواتب كبيرة وقدموا مستوى سيئا

أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مواجهة المارد الأحمر وبيراميدز كانت بعيدة تماما عن المستوى المتوقع، وافتقدت الجمل الفنية.

وقال إبراهيم سعيد، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "اللاعبون يحصلون على رواتب كبيرة جدًّا، وفى النهاية قدموا مستوىً سيئًا للغاية، وفشلوا فى الظهور بشكل جيد".

وأضاف "لم أرَ أى جمل فنية طوال المباراة على الإطلاق، والمدربان فشلا فى إثبات جدارتهما على مدار الـ90 دقيقة".