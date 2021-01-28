رضا عبدالعال: استمرار مصطفى محمد لن يفيد الزمالك

أكد رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا أنه يجب رحيل مصطفى محمد، مهاجم فريق الزمالك للاحتراف الأوروبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "استمرار مصطفي محمد مع الزمالك لن يفيد نادي الزمالك على الإطلاق بسبب تركيزه في ملف الاحتراف فقط وليس التدريبات".
وأضاف: "أشجع مصطفي محمد على الاحتراف لأنها فرصة لن تتكرر مرة أخري وأعذر اللاعب على موقفه الحالي مع مسؤولي النادي".
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