مفاجأة .. رمضان صبحي يقترب من الرحيل عن بيراميدز

أكد الإعلامي إسلام صادق اقتراب رحيل رمضان صبحي عن صفوف بيراميدز فى نهاية الموسم الجاري.
وقال صادق فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "رمضان صبحي يفكر فى الرحيل عن بيراميدز بنهاية الموسم الجاري حال عدم حصوله على بطولة مع الفريق سواء محلية أو الكونفيدرالية الأفريقية وهذا السبب المعلن".
وأضاف: "السبب الثاني غير المعلن وهو الراتب الكبير الذي يحصل عليه رمضان صبحي تسبب فى أزمة كبيرة بين لاعبي بيراميز وهو الأمر الذي يعجل برحيله".
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