نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريباً.. الإعلان عن البلد المستضيف لمباريات دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كافة استعداداته لإنهاء ملف تحديد الملاعب التي ستستضيف مباريات دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعد اعتماد اللعب بطريقة التجمع بشكل رسمي نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي لازالت تقف أمام إقامة البطولة دون تجمع.

وأكد مصدر آسيوي، أنه سيتم إرسال استمارات طلبات استضافة دور المجموعات من المسابقة، لكافة الاتحادات المشاركة يوم الجمعة القادم، حيث سيتم منحهم مهلة لمدة أسبوعين لتقديم الطلبات المشروطة بتطبيق المعايير الصحية العالمية قبل إعلان الاتحادات المستضيفة نهاية شهر فبراير (شباط) المقبل.

وأجريت اليوم قرعة دوري الابطال في مقر الاتحاد القاري بكوالالمبور، حيث سيشارك ولأول مرة أربعون فريقاً بالبطولة تتوزع على خمس مجموعات لمنطقة الغرب وخمس مجموعات لمنطقة الشرق.

وشدد المصدر على حرص الاتحاد الآسيوي على استمرارية متانة البطولة وثقلها بعد النجاح الذي حققته النسخة السابقة بقطر، مشيراً إلى أنه سيتم اتاحة الفرصة لكافة الاتحادات لطلب الاستضافة حرصاً على اتاحة الفرصة بعدالة للجميع.