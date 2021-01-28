نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسامة خليل يعلن اعتذاره عن تولي منصب المدير الرياضي للاسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اسامة خليل اعتذاره عن عدم تولي منصب المدير الرياضي في الإسماعيلي خلال الفترة الجارية وبعد ايام من طلب إدارة النادي من توليه المنصب.

وقال أسامة في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمعه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن اعتذرت عن عدم تولي منصب المدير الرياضي في الإسماعيلي لعدة اسباب ابرزها عدم التفرغ الكامل بالاضافة.

وأضاف، أن الجميع يفكر في كيفية انتشال الإسماعيلي من كبوته التي يمر بها الفترة الأخيرة سواء من الإدارة واللاعبين والجماهير.

وأتم، أن الاسماعيلي لا يسير بشكل جيد على مدار موسمين ويعاني من سوء نتائج مؤكدا أن هذا ليس الدراويش الذي يعرفه الجميع ويشجعه.