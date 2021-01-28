يسري: منتخب مصر كان على قلب رجل واحد

أكد حسن يسري نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق لكرة اليد أن المنتخب الوطني قدم أدء مبهر أمام الدنمارك على الرغم من الخسارة. وقال يسري في تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "لم نتوقع هذا الأداء المميز لمنتخب اليد وقدموا مباراة إعجازية والنتية رائعة للغاية رغم الهزيمة والخروج من البطولة". وأضاف: "منتخب اليد كان على قلب رجل واحد وما حدث فى اللقاء كان خرافيا على المستوي الفني والتحكيمي".

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