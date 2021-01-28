الدوري الإنجليزي.. مانشيستر يونايتد يسقط أمام شيفيلد ويفقد الصدارة

سقط فريق مانشستر يونايتد على أرضه أمام شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب " أولد ترافورد " ضمن الجولة الـ20 من البريميرليج.
تقدم شيفيلد عبر كين براين في الدقيقة 23 من خلال ضربة ركنية حولها برأسه داخل المرمى، مع خروج خاطئ للحارس ديفيد دي خيا.
في الشوط الثاني ومن ضربة رأسية تعادل القائد هاري ماجواير في الدقيقة 64 ، ثم سجل أوليفير بوركي الثاني للضيوف من خطأ دفاعي قاتل في الدقيقة 74.
وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 40 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما رفع شيفيلد يونايتد رصيده 8 نقاط في المركز العشرين.
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