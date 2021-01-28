رضا عبدالعال: اللجنة الخماسية أبلغت طنطا بعدم الهبوط إلى القسم الثاني

أكد رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا أن اللجنة الخماسية السابقة باتحاد الكرة أبلغت طنطا بعدم الهبوط إلى القسم الثاني. وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "فوجئت بهبوط طنطا في نهاية الموسم الماضي والفريق سيقدم نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة ونقدم أداء مميز للغاية". وأضاف: "موسيماني لا يستطيع التدريب في القسم الثاني وهو مدير فني إمكانياته محدودة للغاية وأيضا عماد النحاس فشل مع المقاولون العرب".

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