نجم الزمالك السابق: أصحاب المصلحة في احتراف مصطفى محمد هم سبب الأزمة

أكد طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق أن فرصة إحتراف مصطفي محمد بعد المشاركة فى أولمبياد طوكيو ستكون كبيرة للغاية. وقال السيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أصحاب المصلحة في احتراف مصطفي محمد هم سبب الأزمة الحالية للاعب مع إدارة النادي والتوقيت الحالي غير مناسب لاحترافه". وأضاف: "لا أعرف سبب استعجال مصطفي محمد للاحتراف وهناك أشخاص هم سبب أزمة اللاعب مع النادي مؤخرا".

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