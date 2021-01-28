الزمالك يكشف آخر تطورات موقف احتراف مصطفى محمد وعودة أيمن حفني.. فيديو

قال عصام سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، إنه لا مفاوضات مع نادي سانت إيتيان الفرنسي، بشأن ضم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض، بعد اتهامات النادي الفرنسي لأشخاص محسوبين على القلعة البيضاء.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، أن الزمالك أغلق ملف التفاوض تمامًا مع نادي سانت إيتيان الفرنسي، خاصة بعد الاتهامات التي ألقاها على نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن جالطة سراي أيضًا تفاوض بشأن ضم اللاعب إلا أنها مفاوضات شفوية.

وتابع أن مصطفى محمد يفضل الدوري الفرنسي على التركي منذ البداية، إلا أن الأمور تأزمت وتم إغلاق الملف مع سانت إيتيان تمامًا، مشيرًا إلى أن كل المؤشرات تشير إلى استمرار مصطفى محمد مع الفريق الأبيض وعدم الاحتراف خاصة وأن الميركاتو الشتوي على وشك الانتهاء، في ظل غلق باب التفاوض مع سانت إيتيان والمفاوضات الشفوية من جانب جالطة سراي والتي لم ترتقي للرسمية.

وواصل عصام سالم، حديثه أن مصطفى محمد يتمنى خوض تجربة الاحتراف ويضغط على إدارة سانت إيتيان من أجل الموافقة على شروط الزمالك، إلا أن إدارة الأبيض رفضت الأمر تمامًا، بعد الإساءة التي وجهها رئيس النادي لمسؤولو الأبيض.

واستكمل حديثه بشأن إمكانية عودة أيمن حفني للفريق، مؤكدًا أن حديث اللاعب عن نادي الزمالك يبدو عاطفيًا، ولاقى ترحيبًا كبيرًا من جانب نادي الزمالك مسئولين وجماهير، إلا أن هناك واقع لابد من النظر إليه وهو يتعلق بالمدير الفني جايمي باتشيكو، الذي يحسم أمره بناءً على حاجته للاعب من عدمه، وخلال ساعات سيحسم موقفه من عودة اللاعب إما بالعودة أو الرفض بناءً على قرار المدرب.