كأس إيطاليا.. يوفنتوس يتخطى سبال برباعية ويضرب موعدا مع إنتر ميلان

حقق فريق يوفنتوس فوزا سهلا على سبال بأربعة أهداف دون رد، في ربع نهائي كأس إيطاليا وضرب موعدا ناريا مع إنتر في نصف النهائي.
وأنهى يوفنتوس الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما ألفارو موراتا وجانلوكا فرابوتا في الدقيقتين 16 من ضربة جزاء و33 .
وعزز الفريق انتصاره في الشوط الثاني بهدفين آخرين سجلهما ديان كولوسيفسكي وفيدريكو كييزا في الدقيقتين 78 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ويلتقي يوفنتوس في المربع الذهبي فريق انتر ميلان الذي تغلب على جاره ميلان بهدفين مقابل هدف أمس الثلاثاء في أولى مباريات دور الثمانية للبطولة.
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