مدير مونديال اليد: منتخب مصر كان بطل العالم أمام الدنمارك «أداء تاريخي».. فيديو

قال حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إن منتخب مصر ظهر أمام الدنمارك وكأنه بطل العالم، موضحًا أنه قدم أداءً تاريخيًا، واستطاع أن يُحرج منافسه طوال المباراة.

وأضاف لبيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت، أنه فخور بأداء هذا الفريق الذي يمتلكه منتخبنا الوطني، ولم يكن متخيلًا أن يظهر بهذا الأداء القوي للغاية خلال دقائق المباراة، مضيفًا: «بقول لهم مبروك الأداء وانتظروا التتويج في القادم».

وتابع أن الشعب المصري لابد وأن يفخر بالمنتخب الوطني لكرة اليد، رغم الحزن على الخروج من البطولة، إلا أن هذه المباراة كانت بمثابة نهائي مبكر بين بطلي العالم، مشيرًا إلى أن منتخب مصر احتل المركز السابع عالميًا وفقًا للنقاط التي حصدها في الدور الرئيسي بالبطولة.

واختتم تصريحاته، أن أصحاب مراكز المربع الذهبي هم من يلعبون مباريات تحديد مراكز، على عكس أصحاب المراكز من الخامس للثامن التي تم تحديدها عن طريق نقاط الدور الرئيسي ليحصل منتخب مصر على السابع بـ7 نقاط متفوقًا على قطر صاحب المركز الـ6 نقاط.