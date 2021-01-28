رضا عبدالعال: أنا أفضل مدرب في مصر.. والأهلي يوفر لبن العصفور لـ موسيماني

أكد رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا أنه أفضل مدرب في مصر رغم النتائج السلبية للفريق فى القسم الثاني.

وقال عبد العال فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "خلوني أمسك فريق فى الدوري الممتاز واتفرجوا على النتائج ولم أخوض فترة إعداد مع فريق طنطا والفريق لم ينسجم حتى الآن".

وأضاف: "إدارة الأهلي توفر لبن العصفور لموسيماني وهو في جنة ولو درب فريق فى القسم الثاني سيرحل بعد مباراة واحدة".