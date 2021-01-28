أكد رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا أنه أفضل مدرب في مصر رغم النتائج السلبية للفريق فى القسم الثاني.
وقال عبد العال فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "خلوني أمسك فريق فى الدوري الممتاز واتفرجوا على النتائج ولم أخوض فترة إعداد مع فريق طنطا والفريق لم ينسجم حتى الآن".
وأضاف: "إدارة الأهلي توفر لبن العصفور لموسيماني وهو في جنة ولو درب فريق فى القسم الثاني سيرحل بعد مباراة واحدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رضا عبدالعال: أنا أفضل مدرب في مصر.. والأهلي يوفر لبن العصفور لـ موسيماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.